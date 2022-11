Limitatore di velocità obbligatorio (e non disattivabile) su tutte le nuove auto a partire dal luglio del 2024

Su tutte le auto immatricolate dal 7 luglio del 2024 sarà obbligatoria la presenza del limitatore di velocità ISA (Intelligent Speed Assistance). La norma in realtà è già operativa dal luglio scorso, ma solo sui modelli inediti lanciati nel mercato. La novità è stata introdotta con una direttiva Ue (2019/2144 approvata nel novembre 2019) che prevede appunto che l’imposizione venga poi estesa a tutte le auto nuove vendute, appunto, dal 7 luglio 2024.

Pubblicità

L'obbligo dell'uso del limitatore di velocità è, secondo le stime del Transportøkonomisk institutt, ovvero dell'istituto norvegese per la ricerca multidisciplinare sui trasporti, una misura ritenuta efficace per ridurre i morti per incidenti stradali.

La ISA è una tecnologia già disponibile da tempo come optional su molte auto ed utilizza l'elettronica che rileva i cartelli stradali attraverso una videocamera in combinazione con la localizzazione geografica via Gps per comprendere quali siano i reali limiti di velocità e intervenendo per farli rispettare.

Il sistema limiterà la potenza erogata del motore, impedendo di accelerare oltre il limite così da comportare una graduale perdita di km/h senza mettere in pericolo i passeggeri con frenate brusche, magari per vecchi cartelli di lavori in corso lasciati in strada o errori di lettura.

Una volta rilevato, il limite viene visualizzato sul cruscotto, oltre a essere inviato al controllo automatico della velocità, impedendo di fatto che lo si superi. Si attivano infatti segnali luminosi e acustici che segnalano al conducente di rallentare e, se ciò non avviene, la vettura rallenta da sola.

Secondo le previsioni, Isa potrebbe far risparmiare il 30% di incidenti e ben il 20% di morti per incidenti considerando non solo i passeggeri, ma anche pedoni, ciclisti e motociclisti.

La vera novità è che dal 2024 l’ISA non potrà più essere disattivato dal guidatore. L’associazione dei costruttori infatti sta chiedendo di rendere il sistema disinseribile anche successivamente a quella data considerando che per il suo corretto funzionamento occorre che sulle strade vi sia una segnaletica accurata che evidenzi i limiti di velocità. Immaginate questo sistema sull’autostrada Palermo Catania eternamente oggetto di lavori o sulla stragrande maggioranza delle strade statali siciliane. Il sistema di navigazione in grado di rilevare i limiti di velocità comporterà un aggravio di almeno 1.000 euro sul listino finale di ogni vettura.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA