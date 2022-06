St, Ugl: «A Catania nuova produzione Sic 8 pollici»

«E' in dirittura di arrivo a Catania la nuovissima fabbrica della linea pilota della STMicroelectronics per la realizzazione del Sic 8 pollici ma nell’immediato futuro potrebbe esserci la produzione di fette di silicio a 12 pollici grazie ad ingenti investimenti derivanti dal 'Chips act'. Questo significa che un’azienda così solida, economicamente di salute ed in fase di espansione, nel nostro territorio potrà portare indubbi benefici per l’economica a partire da centinaia di opportunità occupazionali». Lo afferma in una nota il segretario provinciale di Catania della federazione Ugl Metalmeccanici Angelo Mazzeo dopo che il sindacato ha preso parte alle celebrazioni per i 60 anni della STMicroelectronics, che si sono tenute in piazza Università a Catania.

«La STMicroelectronics - continua il sindacalista - è senza alcun dubbio l’azienda più importante, non solo per il numero di unità di personale impiegate, presente nel territorio di Catania e provincia. E’ uno dei motori portanti dell’economia locale che nel corso del tempo ha fatto registrare una crescita rilevante ed oggi si accinge a fare di Catania un polo sempre più centrale per la produzione di chip nell’area Euromediterranea». «L'augurio che la nostra sigla può fare per questo traguardo storico di vita aziendale - conclude Mazzeo - è quello di essere progressivamente per il nostro territorio polo centrale con proiezione mondiale, per trattenere qui quei tanti giovani cervelli che diversamente sarebbero costretti a migrare altrove».



