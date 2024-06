Open Fiber, a Bronte il cablaggio rete con fibra Ftth per oltre 30 km

Fibra ottica

Al via a Bronte il “Piano Italia a 1 Giga”, finanziato con i fondi del Pnrr per rendere disponibili i collegamenti Internet per abitazioni, attività commerciali e imprese. L’intervento di Open Fiber nel paese prevede il cablaggio in modalità Fiber to the home, la fibra ottica fino a casa, di 1.444 civici distribuiti sul territorio che corrispondono a 2.348 unità immobiliari.

L’intervento di posa della fibra ottica su Bronte si estende per oltre 30 km e prevede il riuso di infrastrutture già esistenti, limitando al minimo l’impatto e gli eventuali disagi per la comunità. Come cantieri aperti da Open Fiber in tutta Italia, gli scavi saranno effettuati privilegiando metodologie innovative e a basso impatto ambientale.