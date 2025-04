Sud Innovation Champions, una Roadshow in 8 regioni per la seconda edizione della più grande startup competition del Mezzogiorno

Innovazione

Dopo il successo della prima edizione con oltre 200 candidature e il coinvolgimento di 25 incubatori e acceleratori, torna la Sud Innovation Champions: la più grande startup competition del Sud Italia, che quest’anno si trasforma in un roadshow fisico itinerante attraversando otto regioni – Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania, Puglia, Basilicata/Molise, Abruzzo, alla ricerca dei migliori progetti di innovazione del Mezzogiorno.

L’iniziativa nasce all’interno dell’ecosistema Sud Innovation, insieme agli Innovation partners PwC e Factory Accademia, punta a rafforzare la cultura dell’innovazione nel Sud attraverso una competizione di alto profilo tra territori. Ogni tappa regionale selezionerà 5 progetti finalisti, tra startup, scaleup, PMI innovative e progetti di ricerca, che si sfideranno in eventi locali a partire dal 30 maggio. Il vincitore di ogni tappa accederà alla finalissima del 16-17 ottobre, all’interno del Sud Innovation Summit – AI for Future 2025 di Messina, l’evento di riferimento per l’innovazione nel Mezzogiorno.

“La Champions nasce per far emergere ciò che unisce davvero il Sud: intelligenze distribuite, energie sommerse, progettualità che meritano di essere riconosciute e connesse. Se vogliamo che il Mezzogiorno diventi un sistema capace di generare innovazione su scala, dobbiamo iniziare a pensarci come una rete interdipendente: fatta di nodi forti, ma ancora più forte quando è messa in relazione. La vera sfida non è produrre iniziative isolate, ma generare continuità, visione e impatto condiviso” afferma Roberto Ruggeri, Fondatore Sud Innovation.

Call4Startup aperta fino al 19 maggioDal 14 aprile al 19 maggio, startup, scaleup, PMI innovative, progetti di ricerca provenienti dalle otto regioni del Sud Italia potranno candidarsi direttamente sul sito dell’iniziativa.

PwC: “Innovazione come motore di crescita territoriale”

“Abbiamo avuto prova già lo scorso anno di quanto Sud Innovation Summit rappresenti una straordinaria opportunità per creare connessioni significative – afferma Vincenzo Tanania, Partner Digital Innovation di PwC Italia. Un’iniziativa valida per promuovere l’innovazione come risultato della collaborazione tra individui e della valorizzazione del talento. In PwC siamo impegnati a sostenere lo scale-up delle startup innovative, riconoscendo il valore della competizione come motore di crescita sul territorio. Proponiamo un approccio guidato dall’uomo e potenziato dalla tecnologia per affrontare, insieme all’ecosistema delle aziende del Sud Italia, le sfide quotidiane più rilevanti.”

Factory Accademia: “Il Sud è sempre più generatore di deal flow”