Così la tempesta di sabbia del Sahara sfiorerà la Sicilia

Continuano le tempeste nel bacino del Mediterraneo. E secondo #CopernicusAtmosphere previsioni di CopernicusECMW nei prossimi giorni la sabbia inghiottirà i cieli dalla Grecia al Vicino Oriente coinvolgendo anche la Sicilia da sabato a martedì 2 maggio.

Il servizio Copernicus sui cambiamenti climatici, informa sullo sviluppo delle politiche per proteggere i cittadini dai rischi legati al clima come gli eventi meteorologici ad alto impatto. Il servizio fornisce informazioni complete sul clima che coprono un'ampia gamma di componenti del sistema Terra (atmosfera, terra, oceano, ghiaccio marino e carbonio) e scale temporali che vanno da decenni a secoli (vale a dire sulla base della documentazione strumentale). Massimizza l'uso delle osservazioni della Terra passate, attuali e future (da sistemi di osservazione in situ e satellitari) insieme a capacità di modellazione, supercalcolo e networking. Questa congiunzione produrrà una descrizione coerente, completa e credibile del clima passato, presente e futuro.

