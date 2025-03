X va in down, segnalazioni da tutta Italia sia da app che da desktop: cosa sta accadendo

social

Per alcune ore ci sono stati problemi per accedere a X, l’ex Twitter. Già dalla amttinata erano state segnalate difficoltà. Migliaia le segnalazioni registrate dal sito downdetector e il “guasto” non sarebbe solo italiano ma diffuso in molte aree del mondo dove è stato per molte ore impossibile accedere alla piattaforma sia via app che da desktop. Non sono ancora chiari i motivo del down.

Gli utenti che provano ad accedere a X si trovano di fronte a un feed che non si aggiorna, con l’impossibilità di pubblicare nuovi contenuti o interagire con i post esistenti. Alcuni riferiscono di aver visualizzato il messaggio di errore «Si è verificato un problema, prova a ricaricare».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA