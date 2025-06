A Calatafimi-Segesta il primo centro di ospitalità per la protezione civile in Sicilia occidentale

Posti letto e servizi

È nato a Calatafimi-Segesta (Trapani) il primo centro di ospitalità per la protezione civile della Sicilia occidentale. A realizzarlo è stato il Comune grazie a 25 mila euro del dipartimento regionale guidato da Salvo Cocina. Il centro, allestito in un immobile comunale, accoglierà le colonne mobili lombarde durante tutto il periodo estivo per la campagna anticendi, ma servirà in futuro per ogni altra esigenza di protezione civile. Dodici i posti letto allestiti, una cucina, servizi e un salone utilizzato anche per la formazione. I primi volontari lombardi che sono arrivati e provengono da Mazzano (Brescia); a seguire, se ne alterneranno altre sempre provenienti dalla Lombardia.