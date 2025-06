A Castellammare pescato uno “squalo angolato”: è una specie in via di estinzione ed è rarissimo nel Mediterraneo

il caso

Il pesce consegnato per le analisi al locale laboratorio del Cnr

Uno squalo angolato del peso di poco meno di 4 chili è stato pescato al largo di Castellammare del Golfo (Trapani). Trasportato a terra dai pescatori, lo squalo è stato analizzato dal locale laboratorio del Cnr. L’esemplare era già morto da tempo quando è stato portato a terra: si tratta di una femmina, lo squalo è noto anche come pesce porco per il verso che emette simile a quello di un maiale. Lo squalo angolato, specie a rischio estinzione, si nutre di molluschi e piccoli pesci ed è innocuo per l’uomo: è diffuso nell’Oceano Atlantico ma anche sulle coste dell’Africa occidentale e con l’innalzamento della temperatura dei mari sta modificando il suo habitat, spingendosi verso coste del Mediterraneo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA