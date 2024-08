A Selinunte scoperto un nuovo tempietto: così potrebbe essere riscritta la storia della città della Magna Grecia

archeologia

Gli scavi nelle aree dei santuari urbani all’interno del grande muro di peribolo sull’Acropoli hanno portato alla luce porzioni di abitati e interessanti manufatti

Che l’area dell’Acropoli di Selinunte, nel Trapanese, fosse vasta e ricca è un dato che oramai gli scavi nei decenni hanno accertato. Ma ogni anno, grazie alle ricerche di università e istituti di ricerca, si aggiungono nuovi tasselli per ricostruire la storia dell’antica città costruita sul promontorio tra i fiumi Modione e Cottone. L’ultima scoperta è quella dell’Institute of fine arts della New York university e dell’ateneo di Milano che da poco hanno concluso la missione guidata da Clemente Marconi. Gli archeologi hanno portato alla luce un tempietto, di due terzi la grandezza del tempio R, a pianta rettangolare e priva di colonne. E poi ancora una serie di sale per banchetti rituali lungo il limite nord del Santuario.

L’area a nord del tempio C è una delle zone che sono state battute da archeologici e studenti in questa campagna durata quasi 40 giorni. Numerosi sono gli edifici legati alla vita dell’area sacra tra età arcaica e classica che furono scavati solamente nella prima metà del Novecento e poi non più esplorate.«È chiaro – spiega all’ANSA Clemente Marconi – che il settore nord del grande santuario urbano avesse una funzione rituale e un carattere monumentale assai superiore rispetto a quanto ipotizzato finora e si spera che le ricerche dei prossimi anni possano permettere di comprendere meglio quest’area in tutta la sua ricchezza originaria».«Le attività di ricerca effettuate in questa zona – dice l’assessore ai Beni culturali e all’Identità siciliana della Regione, Francesco Paolo Scarpinato – riservano sempre nuove scoperte e in questo caso si tratta di rinvenimenti di grande valore. In autunno, quando riprenderanno le attività, avremo dettagli più chiari sulla portata del ritrovamento».

La missione di scavi ha interessato nuovamente quest’anno la cella del tempio R, già scavata nel 2023. Dai materiali estratti è stata confermata la cronologia del cantiere del tempio R, la cui costruzione corrisponde cronologicamente al momento di transizione tra il Corinzio medio e il Corinzio tardo (580-570 avanti Cristo). Lo scavo di quest’anno ha permesso di documentare, per la prima volta, un rifacimento del cavo di fondazione in corrispondenza dell’angolo nord-est del tempio R. Durante la ricerca è stata rinvenuta una profonda buca di palo e una cuspide di lancia in ferro deposta in associazione ad abbondanti resti faunistici. Ma lo scavo di quest’anno ha poi permesso di identificare strati pertinenti al primo cinquantennio di vita dell’insediamento di Selinunte (630-570 avanti Cristo), fornendo nuovi dati di indubbia rilevanza.