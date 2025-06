A spasso per Campobello di Mazara con tre chili e mezzo di hashish: arrestato dai finanzieri

il controllo

Si tratta di uno straniero notato con una scatola all'interno della quale c'erano 34 panetti di droga

La Guardia di finanza del Comando Provinciale di Trapani ha arrestato in flagranza di reato un cittadino extracomunitario trovato in possesso di circa tre chili e mezzo di hashish. Ad operare sono stati i finanzieri della Tenenza di Mazara del Vallo che durante un servizio di controllo hanno notato l’uomo aggirarsi per le vie di Campobello di Mazara con una scatola di cartone sottobraccio e che, accortosi di essere osservato dai militari, manifestava chiari segni di inquietudine, cercando di dileguarsi tra i passanti.

Immediatamente raggiunto dalla pattuglia, l’uomo è stato fermato e sottoposto a un controllo che ha permesso il rinvenimento, all’interno della scatola, di un ulteriore involucro, ben sigillato e isolato con schiuma poliuretanica, contenente 34 panetti di hashish.