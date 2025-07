«A Trapani perdite di raccolto oltre il 70 per cento per la siccità»

L'emergenza

La denuncia di Cna: «La crisi idrica va oltre l’emergenza, è disastro annunciato»

«La crisi idrica non è più una semplice emergenza, ma un disastro sistemico annunciato che rischia di divenire irreversibile per l’economia agricola della Sicilia occidentale». Lo dicono i rappresentanti di Cna Trapani, Andrea Di Gregorio, presidente Produzione e bevande; Antonio Spezia, presidente Agricoltura e Girolamo Sugamele, presidente Produzione alimentare, denunciando «anni di mancanza di interventi strutturali e la gestione dissennata delle risorse idriche da parte del governo regionale: invasi lasciati senza manutenzione, reti irrigue vetuste e fatiscenti, perdite enormi lungo le condotte e una burocrazia paralizzante che rallenta ogni possibilità di intervento tempestivo».«Non è ammissibile – aggiungono – che in una terra come la nostra, storicamente fondata sull’agricoltura e sulla qualità delle sue produzioni, si continui a disperdere l’acqua in mare mentre i campi si seccano e le aziende chiudono».