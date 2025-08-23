A Trapani si pensa già alle Amministrative 2028. Antonini lancia il suo movimento: «Make Trapani great again»

Sul X, social network che usa quotidianamente come megafono per tutte le sue attività, si presenta con la seguente descrizione: «Presidente Multi-Sport: Trapani Shark, FC Trapani, Telesud. Stratega di business per rivoluzionare lo sport siciliano». Ma non si è fermato allo sport Valerio Antonini.

La “rivoluzione rinascimentale”

Da oggi i suoi quasi 7mila follower dell’ex Twitter, nel suo profilo potrebbero anche leggere «protagonista della rivoluzione rinascimentale»: è così infatti che da giorni annuncia la sua discesa in politica. Una mossa prevedibile dopo mesi e mesi di polemiche e scontri, anche piuttosto accesi visto che per placare gli animi è dovuto intervenire il prefetto di Trapani in persona, con l’amministrazione cittadina.

Chi è

L’imprenditore romano, presidente delle squadre cittadine di calcio e basket, oggi lancia ufficialmente il suo movimento politico chiamato “Futuro – Il nuovo rinascimento”. Lo farà con una giornata full immersion tra politica e sport: al mattino alle ore 10 in un albergo cittadino per la presentazione in grande stile, e alle ore 18 in un locale ritrovo dei tifosi da lui aperto circa un anno fa, dove incontrerà i cittadini e comincerà di fatto il tesseramento al nuovo movimento. L’obiettivo è dichiarato: contrastare l’attuale amministrazione comunale guidata da Giacomo Tranchida e promuovere una nuova visione per la città.

In vista delle Amministrative

Antonini lancia in sostanza la corsa alle elezioni amministrative del 2028. E ha pure pronto uno slogan in inglese, “Make Trapani Great Again”, ispirato allo stile comunicativo di Donald Trump. Qualcosa che lega i due, con le dovute proporzioni, dobbiamo dire che c’è: l’attività imprenditoriale internazionale, il contrastato rapporto con le istituzioni e con la stampa, gli slogan ad effetto, i cappellini indossati su giacca e cravatta in occasioni di incontri e convention, un talento da comunicatore nato. Un primo effetto la sua discesa in politica lo sta avendo: i partiti ufficiali lo osservano adesso con attenzione, seppure Antonini dichiari al momento di non appartenere né alla destra né alla sinistra, ma di volere rappresentare un’alternativa civica e pragmatica.