A Trapani si pensa già alle Amministrative 2028. Antonini lancia il suo movimento: «Make Trapani great again»

il personaggio
L'imprenditore romano presenta il movimento “Futuro Il nuovo rinascimento”
Sul X, social network che usa quotidianamente come megafono per tutte le sue attività, si presenta con la seguente descrizione: «Presidente Multi-Sport: Trapani Shark, FC Trapani, Telesud. Stratega di business per rivoluzionare lo sport siciliano». Ma non si è fermato allo sport Valerio Antonini.
Da oggi i suoi quasi 7mila follower dell’ex Twitter, nel suo profilo potrebbero anche leggere «protagonista della rivoluzione rinascimentale»: è così infatti che da giorni annuncia la sua discesa in politica. Una mossa prevedibile dopo mesi e mesi di polemiche e scontri, anche piuttosto accesi visto che per placare gli animi è dovuto intervenire il prefetto di Trapani in persona, con l’amministrazione cittadina.
L’imprenditore romano, presidente delle squadre cittadine di calcio e basket, oggi lancia ufficialmente il suo movimento politico chiamato “Futuro – Il nuovo rinascimento”. Lo farà con una giornata full immersion tra politica e sport: al mattino alle ore 10 in un albergo cittadino per la presentazione in grande stile, e alle ore 18 in un locale ritrovo dei tifosi da lui aperto circa un anno fa, dove incontrerà i cittadini e comincerà di fatto il tesseramento al nuovo movimento. L’obiettivo è dichiarato: contrastare l’attuale amministrazione comunale guidata da Giacomo Tranchida e promuovere una nuova visione per la città.
Antonini lancia in sostanza la corsa alle elezioni amministrative del 2028. E ha pure pronto uno slogan in inglese, “Make Trapani Great Again”, ispirato allo stile comunicativo di Donald Trump. Qualcosa che lega i due, con le dovute proporzioni, dobbiamo dire che c’è: l’attività imprenditoriale internazionale, il contrastato rapporto con le istituzioni e con la stampa, gli slogan ad effetto, i cappellini indossati su giacca e cravatta in occasioni di incontri e convention, un talento da comunicatore nato. Un primo effetto la sua discesa in politica lo sta avendo: i partiti ufficiali lo osservano adesso con attenzione, seppure Antonini dichiari al momento di non appartenere né alla destra né alla sinistra, ma di volere rappresentare un’alternativa civica e pragmatica.