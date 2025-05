Aereo delle Frecce tricolori fuori pista a Pantelleria: ferito il pilota e altro velivolo danneggiato

Incidente

Nell'isola è scattato l'allarme. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente dovuto forse ad un problema ad una ruota

Un aereo delle frecce tricolori è andato fuori pista durante l’atterraggio nell’aeroporto di Pantelleria. E’ scattato l’allarme nello scalo dell’isola e sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno soccorso il pilota che ha avuto solo qualche contusione. Non ci sono stati altri feriti.

Nell’incidente all’aeroporto sono stati coinvolti tre aerei delle Frecce tricolori. Uno dei piloti è stato trasportato in ospedale per una sospetta frattura alle gambe. Un aereo sarebbe andato fuori pista e avrebbe perso una ruota. Un secondo velivolo ha l’ala danneggiata. Secondo una prima ricostruzione dopo lo show sul cielo di Pantelleria in fase di atterraggio un aereo è uscito fuori pista, forse per un problema ad una delle ruote. Sono scattate le sirene d’allarme e sono state attivate le proceduradi emergenza. Sono intervenute subito le squadre di soccorso e le forze dell’ordine in pista.