Arresti agenti penitenziari a Trapani, per il Sappe “clamore mediatico ingiustificato”

Reazioni

Lo dice il segretario generale del sindacato, Donato Capece, commentando l’ordinanza nei confronti di 25 poliziotti

«Trovo ingiusto e ingiustificato il clamore mediatico su episodi che sarebbero avvenuti all’interno della casa circondariale di Trapani e sui quali sta indagando la magistratura: i processi si devono fare nelle aule di giustizia e non sui giornali». Lo dice il segretario generale del sindacato autonomo polizia penitenziaria, Donato Capece, commentando l’ordinanza nei confronti di 25 poliziotti penitenziari in servizio presso la casa circondariale di Trapani.