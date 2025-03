Asino pantesco, corso di formazione per operatori turistici a Reggio Emilia

Animali

Si tratta della seconda fase del corso avviato con la guida degli esperti Massimo Montanari, Nicoletta Teso, Manuel Savioli

Come portare in giro i turisti per l’isola di Pantelleria con gli asini autoctoni? E come gestirli? Il parco nazionale dell’isola punta alle attività escursionistiche, didattiche, educative, ricreative e terapeutiche da realizzare con l’asino e per questo sette operatori dell’isola si stanno formando nella fattoria di animazione ambientale “L’asino di Ariosto” di Reggio Emilia. Si tratta della seconda fase del corso avviato con la guida degli esperti Massimo Montanari, Nicoletta Teso, Manuel Savioli.