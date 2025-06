«Bloccati 27 ore in aeroporto per andare a Pantelleria». La disavventura di Myrta Merlino e Marco Tardelli

Disagi sui voli

La giornalista: «Scandaloso, ora noi e altri 70 passeggeri faremo causa». Anche i voli in uscita dall'Isola sono stati in gran parte cancellati. Le testimonianze

«Io e il mio compagno siamo stati 27 ore in ostaggio all’aeroporto di Palermo insieme ad altre 70 persone, tra cui anziani e bambini piccoli, tutti in attesa di una coincidenza per prende il volo Dat per Pantelleria». A raccontare la sua disavventura, ancora non risolta, è la giornalista e conduttrice televisiva Myrta Merlino, da ieri a Palermo insieme al compagno, l’ex calciatore campione del mondo Marco Tardelli, dove ha atteso invano che si sbloccasse il volo per arrivare sull’isola. Merlino a Pantelleria è infatti di casa, e presiede anche la Fondazione Isola di Pantelleria istituita proprio per promuovere la cultura e il turismo sull’Isola. Nonostante l’incarico istituzionale «è praticamente impossibile contattare la compagnia Dat, mentre con altre compagnie come Ita si sono fatti accordi per voli diretti nel fine settimana».

Il volo di Danish Air Transport (Dat) è invece quello delle cosiddette “tratte sociali” che, secondo quanto dichiarato questa mattina dal sindaco di Pantelleria Fabrizio D’Ancona andrebbero potenziate «come previsto dal decreto ministeriale del 9 maggio 2022, dall’allegato tecnico e dalla convenzione con Enac. In questi casi – dice il sindaco – la compagnia aerea in presenza di un riempimento, verificabile dai sistemi di vendita, superiore all’80% dei posti disponibili, è tenuta ad attivare voli supplementari o utilizzare aeromobili di capacità superiore».

Recupero bagagli a Palermo dopo 27 ore

Accorgimenti evidentemente non attuati: «Ieri il volo – racconta ancora Merlino – ha sorvolato l’isola per 40 minuti e, pare per problematiche legate alla nebbia, è poi ritornato a Palermo. Ci hanno assegnato ieri, dopo una lunga attesa in aeroporto, un albergo di quart’ordine alle porte di Palermo da cui ci hanno fatto andar via intorno alle 6 del mattino. La compagnia ha inviato ben dodici avvisi di cambiamento d’orario per la partenza, uno ogni mezz’ora circa. Pochi minuti fa l’avviso che il volo sarebbe stato del tutto cancellato». Ma le disavventure però non sono finite: «I nostri bagagli non li hanno ancora consegnati, dobbiamo anche risolvere questo problema. È un girone dantesco. Ora noi andremo a prendere la nave a Trapani, dove la compagnia non ci ha nemmeno dato un mezzo per arrivare, tutto a nostre spese. E poi certamente faremo causa. Siamo tutti senza parole».