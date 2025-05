Cadavere in mare a San Vito Lo Capo: forse è quello di un migrante

Indagini

A far scattare l’allarme alcuni cittadini che hanno segnalato alle autorità la presenza in mare dei resti umani

Macabra scoperta nelle acque di San Vito Lo Capo. I resti di un cadavere, tronco e gambe, sono stati rinvenuti nella zona di Bue Marino, in località Makari.

Il ritrovamento è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. A far scattare l’allarme alcuni cittadini che hanno segnalato alle autorità la presenza in mare dei resti umani. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e gli uomini della Guardia Costiera. I resti sono stati trasferiti all’obitorio dell’ospedale di Trapani dove nei prossimi giorni verranno svolti gli accertamenti medico legali. Non è escluso che possa trattarsi di un migrante. Nei giorni scorsi un altro cadavere in avanzato stato di decomposizione era stato scoperto nelle acque antistanti l’isola di Favignana.

