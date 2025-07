Capannone confiscato ad ex “re” trapanese dei supermercati ospiterà un centro di servizi sociali

Campobello di Mazara

A Campobello di Mazara (Trapani) un capannone confiscato all’ex re dei supermercati Giuseppe Grigoli diventerà un centro per l’erogazione di servizi sociali e culturali con l’obiettivo di ridurre la marginalità sociale. L’immobile, di oltre 1.500 metri quadrati, che doveva diventare un supermercato, si trova in via Mare. Da alcuni giorni sono iniziati i lavori del cantiere eseguiti dalla Gmp costruzioni srl di Gela che si è aggiudicata la gara d’appalto. L’importo è di 1 milione e 132 mila euro, finanziato con fondi stanziati dal dipartimento delle Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell’ambito del bando nazionale per la riqualificazione sociale e culturale di aree urbane degradate a cui l’Amministrazione comunale ha partecipato nel 2015. All’interno sorgeranno uffici, sportelli di ascolto, alloggi per l’accoglienza di soggetti disagiati, laboratori e spazi di relazione.

