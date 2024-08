Caso soccorsi a turista ferito ad un occhio a Pantelleria, Asp Trapani: «Elisoccorso attivato senza criticità»

Sanità

Il direttore generale dell'Azienda, Ferdinando Croce, ha attivato una verifica interna sulla tempistica dell’operato del personale sanitario i cui esiti verranno comunicati all’assessorato regionale della Salute

In riferimento agli articoli diffusi da varie testate giornalistiche relative alla vicenda sanitaria che ha riguardato un turista in vacanza a Pantelleria, E. K , sulla quale il presidente della regione Renato Schifani ha chiesto immediati chiarimenti, la direzione generale dell’Asp di Trapani conferma che i medici del presidio sanitario di Pantelleria «hanno seguito il normale protocollo, compresa l’attivazione dell’elisoccorso, nel rispetto delle competenze disponibili e della procedura prevista». Il direttore generale, Ferdinando Croce, ha comunque immediatamente attivato una verifica interna sulla tempistica dell’operato del personale sanitario i cui esiti verranno comunicati all’assessorato regionale della Salute. Inoltre, con particolare riferimento alle specifiche attività di competenza del 118, il direttore della Centrale operativa Palermo-Trapani, Fabio Genco, ha sottolineato che «non sono state evidenziate criticità nell’espletamento della missione, attivata dal personale sanitario dell’ospedale di Pantelleria, procedura prevista per tutte le missioni a Pantelleria».