Comunali, a Castelvetrano si profila un ballottaggio tra Lentini e Stuppia

LE ELEZIONI

A correre per la poltrona di sindaco erano in 7, compreso l’uscente Enzo Alfano del M5S, che ha fatto flop:

Si profila il turno di ballottaggio a Castelvetrano (Trapani) tra l’avvocato Giovanni Lentini e il medico Salvatore Stuppia. Su quasi metà delle schede scrutinate nelle 32 sezioni (hanno votato 15.904 elettori) Lentini – sostenuto da Prima L’Italia Lega, Forza Italia, FdI e tre liste civiche – si attesta al 35%, seguito da Stuppia col 25,2%. Terzo l’avvocato Marco Campagna sostenuto da Pd e una lista civica. Stuppia è sostenuto da tre liste civiche.

Il flop

A Castelvetrano a correre per la poltrona di sindaco erano in 7, compreso l’uscente Enzo Alfano del M5S, che ha fatto flop: «I dati sino ad ora resi pubblici non premiano il lavoro svolto, parte di quello che abbiamo fatto si vedrà negli anni prossimi e il lustro sarà di altri. Penso, ad esempio, i nuovi lavori al cimitero» ha detto. «Contro di me c’è stata una campagna denigratoria tra il popolo, ero un avversario da battere; la mia amarezza è quella che la città potrebbe cadere nelle mani di chi ha cambiali da restituire a chi le ha firmate» ha aggiunto Alfano.