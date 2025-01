Da Perugia a Pantelleria in estate in aereo: presentata la nuova tratta HelloFly

turismo

Dal 7 giugno al 27 settembre

E’ stato presentato a Pantelleria, nella sala del consiglio comunale, il nuovo volo Perugia-Pantelleria che la compagnia maltese HelloFly effettuerà tutti i sabato a partire dal 7 giugno e fino al 27 settembre 2025. «La partenza da Perugia – ha spiegato Teodosio Longo, fondatore e Presidente di HelloFly – avverrà alle 11:45 con arrivo a Pantelleria alle ore 13:05. Da Pantelleria poi l’aereo ripartirà alle ore 13:45 per atterrare a Perugia alle ore 15:00. Il volo sarà effettuato con uno degli aerei più veloci al mondo,un Dash 8-400 da 78 posti capace di raggiungere i 650 km all’ora».

L’incontro con gli operatori turistici e i giornalisti è stato aperto dall’assessore comunale al turismo, Federico Tremarco. Il sindaco Fabrizio D’Ancona, dopo avere ringraziato tutti gli intervenuti, ha voluto spendere un ringraziamento per tutti i gestori delle attività turistiche di Pantelleria che hanno recepito il messaggio dell’amministrazione dello scorso anno ed insieme hanno lavorato per la ripresa turistica dell’isola.

Si temeva un calo del 18 per cento ed invece c’è stato un aumento del 2 per cento, è stato sottolineato: «Questo perché c’è stato un percorso leggermente diverso rispetto agli altri anni – ha spiegato -. Alla ripresa ci dobbiamo credere tutti, perché abbiamo enormi potenzialità di sviluppo. Ci dobbiamo credere perché si può ancora fare moltissimo. Abbiamo margine di crescita enormi. Questo nuovo volo con Perugia ci consentirà di posizionarci nel centro dell’Italia».

Il volo è stato inserito nell’operativo della compagnia e già sono stati fatti cento biglietti. «Siamo una compagnia – ha aggiunto Longo – molto disponibile, cerchiamo a bordo di dare ogni confort. Il nostro aereo è molto silenzioso».