Da Selinunte l’urlo degli artisti contro la mafia

Manifestazione

Nove ore di musica no stop, intervallate da letture di molti attori

«Ditelo con me: la mafia è una montagna di merda». Dario Mangiaracina, frontman de La Rappresentante di Lista, urla dal palco ai piedi del tempio E di Selinunte nel corso di “A nome loro”, l’iniziativa per ricordare le vittime di mafia pensata da Sade Mangiaracina. Urla al microfono e il pubblico risponde: 10mila persone arrivate da ogni parte della Sicilia per la lunga maratona di voci e suoni che si svolta è ieri al parco archeologico di Selinunte, a pochi passi da Castelvetrano, dove è nato il boss Matteo Messina Denaro, catturato il 16 gennaio del 2023 dopo trent’anni di latitanza e morto in carcere nel settembre scorso.