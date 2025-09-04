Dalla Regione 300 mila euro al Trapani calcio, La Verdera: «Sono stato sentito dalla Corte dei Conti»

Il caso

E il deputato accusa: «Il figlio di Schifani è consulente del club»

«130 mila euro per spese di trasferta, di cui 67 per voli in jet, altri 67 mila euro per vitto e alloggio e ancora 128 mila euro per materiali e forniture e, per finire, gli ultimi 47 mila euro per accordi di collaborazione. Un totale di 375 mila euro circa, di cui 294 rimborsati dalla Regione. Sono stato il primo a denunciare che la Regione ha stanziato quasi 300 mila euro a una squadra di calcio, la stessa dove c’è come consulente il figlio del presidente Schifani e che, con i fini “collettivi” c’entra ben poco».