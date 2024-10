Dall’assessorato al Senato fino al carcere: la parabola di Nino Papania

la storia

Negli anni Novanta la prima elezione, nel 2013 lo stop alla candidatura

E’ un politico di lungo corso Antonio Papania, coinvolto, assieme ad alcuni consiglieri comunali locali, nell’inchiesta per corruzione e frode della Procura Europea e dei pm di Marsala sfociata in quattro provvedimenti restrittivi e nel sequestro di 9 milioni di euro. In politica dal 1984, Papania entra nel giro che conta a metà degli anni Novanta quando viene eletto all’Assemblea regionale siciliana con il Ppi.

L’allora governatore Angelo Capodicasa (Pds-Ds) gli affida la delega di assessore al Lavoro e alla formazione professionale, suo bacino elettorale. Nel 2001 Papania viene riconfermato all’Ars con la Margherita, ma si dimette dopo 4 anni perché viene eletto al Senato aderendo al gruppo dell’Ulivo. A Palazzo Madama viene riconfermato nel 2008 tra le fila del Pd.