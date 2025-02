Danni alla rete idrica di Marsala: azioni legali contro Siciliaque

Disservizi

Il responsabile comunale del Servizio Idrico Comunale, Gaspare Zichittella, non esclude qualche disagio nell’approvvigionamento idrico nelle prossime ore, soprattutto nel centro storico

Ancora danni alla rete idrica di Marsala, in provincia di Trapani, a seguito dei lavori di Siciliacque. L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Massimo Grillo, ha deciso di intraprendere azioni legali contro la società. Il primo danno si è verificato venerdì scorso, con la rottura della condotta principale, che, dai pozzi di contrada Sinubio, immette l’acqua nella rete idrica comunale. Completata la riparazione, si è verificata una seconda rottura nello stesso tratto della rete idrica. L’aggravante – secondo quanto riportato in una nota pubblicata sulla pagina istituzionale – è che in questo caso il Comune non sarebbe stato informato del danno, neppure dalle successive riparazioni. Questa, a detta dei tecnici comunali, non è stata eseguita a regola d’arte e, pertanto, la rete idrica può essere soggetta a nuovo collasso. Il responsabile comunale del Servizio Idrico Comunale, Gaspare Zichittella, non esclude qualche disagio nell’approvvigionamento idrico nelle prossime ore, soprattutto nel centro storico. A tal fine il Comune ha allertato la Protezione civile affinchè metta a disposizione eventuali autobotti richieste da attività commerciali e famiglie.

