Diga Trinità, le valvole restano chiuse e l’acqua rimane nell’invaso

Disposizioni

Dopo la superperizia tecnica avviata dalla Regione

L’acqua delle recenti piogge resterà all’interno della Diga Trinità di Castelvetrano. Da ieri, infatti, a seguito della conclusione della superperizia tecnica avviata dalla Regione, che ha confermato la sicurezza della diga fino alla quota di 64 metri, è stata disposta la chiusura dello scarico di fondo. E’ quanto si legge in una nota della Regione Siciliana. La decisione del commissario ad acta, Salvo Cocina, e del dirigente generale del dipartimento Acqua e rifiuti, é arrivata dopo una riunione con la Prefettura di Trapani, l’ufficio Dighe di Palermo, l’Autorità di bacino e i Comuni di Marsala e Castelvetrano, e nelle more che la direzione Dighe di Roma si esprima sulla richiesta di riesame del provvedimento di chiusura. “Una scelta necessaria – sottolinea il presidente della Regione Renato Schifani – per tutelare una risorsa preziosa per gli agricoltori della zona, assicurando, comunque, anche il massimo impegno nel monitoraggio della situazione”.

