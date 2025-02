Diga Trinità, sotto controllo i livelli del fiume Delia

Nel Trapanese

Il Comune di Mazara del Vallo ha attivato il centro operativo di protezione civile per monitorare costantemente e vigilare i livelli del fiume Delia dove viene sversata l’acqua della diga Trinità di Castelvetrano (Trapani). Dallo scorso 14 gennaio il ministero delle infrastrutture ha messo fuori esercizio l’invaso, autorizzando solamente l’invaso a 50-52-54 metri sul livello del mare. Con le intense piogge di questi giorni l’acqua in eccesso viene sversata a mare tramite il fiume Delia. A valle, visto che il corso d’acqua attraversa il territorio di Mazara del Vallo, è stato attivato il controllo dei livelli anche di notte.«L’attivazione del centro operativo non deve allarmare la popolazione che però deve essere messa al corrente e informata nel caso di rischio idraulico, avendo la certezza che attiviamo tutti i controlli necessari dei livelli del fiume soprattutto in prossimità degli attraversamenti (ponte Arena e nei pressi della strada statale 115», dice l’assessore comunale alla protezione civile Giampaolo Caruso.

