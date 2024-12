Dopo la condanna per corruzione arriva la sospensione per la presidente del Consiglio comunale di Trapani Anna Lisa Bianco

il caso

Il provvedimento del prefetto anche per il consigliere comunale di Mazara del Vallo Fullone

Il prefetto di Trapani ha dichiarato la sospensione del presidente del Consiglio Comunale di Trapani, Anna Lisa Bianco, e del consigliere comunale di Mazara del Vallo, Giovanni Iacono Fullone. I provvedimenti sono stati disposti dopo la sentenza con la quale Bianco è stata condannata per corruzione a due anni e otto mesi di reclusione, interdetta dai pubblici uffici e incapace di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata di cinque anni. Iacono Fullone ha invece patteggiato un anno e nove mesi di reclusione per gli stessi reati.

La vicenda