E’ morta Lorenza Santangelo, la madre di Matteo Messina Denaro: niente funerali, salma subito al cimitero

castelvetrano

Ammessa solo la presenza dei parenti più stretti

E’ morta Lorenza Santangelo, moglie di Francesco Messina Denaro, storico capomafia della provincia di Trapani, e madre di Matteo Messina Denaro, arrestato il 16 gennaio 2023 dopo trent’anni di latitanza. Aveva 88 anni.

Nel settembre 2023, la donna aveva anche lasciato Castelvetrano per raggiungere il capezzale del figlio a L’Aquila, dove era ricoverato in stato di coma irreversibile. E’ stato possibile quando, durante gli ultimi giorni di vita dell’ex latitante, è stata concessa la visita ad alcuni parenti più stretti.