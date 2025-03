Erina è stata sbranata dal suo cane: ricostruita la tragedia di Petrosino

il caso

La Procura ha disposto l'autopsia, sequestrato il meticcio

A trovarla a terra, ieri sera, in giardino, è stato il marito. Erina Licari, 62 anni, di Petrosino, un comune vicino Marsala, aveva profonde ferite alla testa e alla parte superiore del corpo provocate dai morsi del cane di famiglia, un meticcio di grosse dimensioni. L’animale era legato e si trovava accanto alla padrona col muso sporco di sangue. L’uomo ha chiamato subito i soccorsi ma per la moglie non c’è stato nulla da fare. Gli operatori del 118 hanno tentato, invano, di rianimarla. Una storia tragica su cui vuol vedere chiaro la Procura di Marsala che ha aperto un fascicolo di atti non costituenti reato, un’attività preliminare che potrebbe portare a una vera e propria indagine.

Le indagini

Sul corpo della Licari il capo dei pm ha disposto l’autopsia. Il cane, intanto, è stato posto sotto sequestro dalla polizia e portato in un canile. Dovrà accertarsi se il sangue trovato sul muso dell’animale sia, come ritengono gli inquirenti, quello della padrona. Per tutta la giornata gli agenti hanno sentito familiari e vicini di casa della vittima. Secondo le prime ricostruzioni, ma l’attività investigativa è solo all’inizio, la donna era uscita in giardino per portare il cibo al cane che era legato vicino al garage. Probabilmente l’animale l’ha aggredita mentre si stava chinando per mettere la ciotola a terra, mordendola prima in testa, poi sul collo.

Cosa è successo