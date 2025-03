Esito di un esame istologico dopo otto mesi: Schifani “convoca” Faraoni, M5S all’attacco

Il caso

Il presidente della Regione Renato Schifani, al termine della riunione di oggi pomeriggio con l’assessore regionale alla Salute Daniela Faraoni, ha deciso di convocare, domani pomeriggio a Palazzo d’Orléans, il direttore generale e il direttore sanitario dell’Asp di Trapani, Ferdinando Croce e Danilo Greco, per approfondire la vicenda dei ritardi nell’elaborazione e nella consegna dei referti istologici. La vicenda è diventata anche oggetto di una inchiesta della Procura di Marsala dopo l’esposto di una donna che ha denunciato un’attesa di otto mesi per avere l’esito di un esame istologico (e nel frattempo il tumore ha prodotto metastasi).

M5S all’attacco

“I clamorosi e indecenti ritardi dei referti oncologici non sono che l’ultimo episodio di un film dell’orrore che le disfunzioni della nostra sanità, frame dopo frame, stanno purtroppo confezionando. Lo stoico impegno dei bravissimi medici, infermieri e operatori del settore che si fanno in quattro per turare le falle purtroppo non basta più. Schifani finora è stato bravo solo ad annunciare pezze tardive e a chiedere scusa dopo i fattacci, non a risolvere i problemi. I siciliani sono stanchi, vogliono risposte vere e non chiacchiere, lo stiamo riscontrando anche nelle assemblee tematiche che stiamo facendo in questi giorni nei comuni siciliani e lo ribadiremo plasticamente con una manifestazione di piazza a maggio”.

Lo afferma il coordinatore regionale per la Sicilia del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola. “Ogni volta che succede un clamoroso episodio di malasanità – dice di Paola – Schifani è pronto ad annunciare pezze tardive e/o a scusarsi. È accaduto per la bambina di Partinico, rimasta senza il dispositivo di controllo della glicemia, per il ragazzo che ha avuto la gamba bloccata col cartone, per l’uomo morto a Villa Sofia dopo 17 giorni di ricovero e in attesa di intervento chirurgico. Si è scusato addirittura in maniera preventiva per le liste d’attesa nel corso del suo discorso programmatico all’Ars. Schifani sappia che su questo terreno lo aspettiamo al varco. Se le liste d’attesa non saranno abbattute, i manager devono andare a casa, come lui ha pubblicamente promesso”.