Favignana, trovo morto impiccato in un bosco un agente di polizia penitenziaria

la tragedia

Aveva 55 anni e da diverse ore si erano perse le sue tracce

«Aveva 55 anni, sovrintendente del corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la casa di reclusione di Favignana, da qualche settimana assente dal servizio per malattia, da stamattina se n’erano perse le tracce, nel tardo pomeriggio è stato trovato impiccato in un bosco sull’isola, non lontano dal carcere. Non si ferma evidentemente la spirale di suicidi intorno ai penitenziari, la cui tragica conta sale a ben 53 dall’inizio dell’anno, 5 fra gli agenti e 48 fra i detenuti».