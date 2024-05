Figlia di un ex poliziotto ed ex moglie di un carabiniere arrestata per droga dalla Finanza

a marsala

La donna ha 43 anni: in casa aveva 200 grammi di hashish

Una donna di 43 anni, figlia di un ex poliziotto ed ex moglie di un carabiniere, è stata arrestata dalla Guardia di finanza, a Marsala, per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nell’abitazione presa in affitto dalla donna nel centro storico di Marsala, i militari delle Fiamme Gialle hanno trovato e sequestrato 196 grammi di hashish, in parte già confezionata in dosi di 4 grammi ciascuna (un panetto di circa 110 grammi era in un involucro di plastica). Rinvenuti anche due bilancini di precisione e un piccolo coltello con tracce di sostanza stupefacente. Trovate anche numerose buste trasparenti che per gli inquirenti sarebbero servite le confezionare le dosi.