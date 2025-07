Gestione dei fondi dell’8 per mille, la Corte dei conti cita in giudizio la diocesi di Trapani e l’ex vescovo Miccichè

il caso

L’ex vescovo di Trapani Francesco Miccichè e la diocesi di Trapani sono stati citati a giudizio per un presunto danno erariale di 403 mila euro ai danni del ministero dell’Economia e finanze. La presidente della sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Regione Siciliana Anna Luisa Carra ha fissato al prossimo 17 dicembre la data dell’udienza.

La vicenda

La vicenda ruota attorno al processo penale in cui l’ex prelato era stato accusato di peculato per aver distratto fondi provenienti dall’8 per mille, destinati alle attività della Diocesi di Trapani. Secondo la Procura, Miccichè avrebbe dirottato oltre 400.000 euro su un conto corrente della diocesi che gestiva discrezionalmente e senza obblighi di rendicontazione. In primo grado l’imputato era stato assolto per alcuni capi di imputazione, mentre altri erano stati dichiarati prescritti. I pm avevano chiesto la condanna del vescovo a quattro anni e sei mesi. Ma la chiusura del processo penale non ha evitato l’azione contabile.

Il perché della Corte dei Conti