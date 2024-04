Giornalista siciliano travolto a Milano da un treno della Metro, i familiari non credono a suicidio

La ricerca della verità

Tancredi Tarantino aveva 46 anni ed era impegnato per la trasparenza nella pubblica amministrazione

I familiari di Tancredi Tarantino, il 46enne giornalista d’inchiesta marsalese, dottore in legge, ricercatore universitario, impegnato in varie parti del mondo sul fronte dell’anticorruzione, morto nel primo pomeriggio di Pasquetta, a Milano, travolto da un treno sui binari della linea M2 della metropolitana, non credono all’ipotesi del suicidio.«Tancredi – scrive il fratello Germano Tarantino in una lettera inviata agli organi d’informazione – non avrebbe mai voluto che sua figlia e i nostri genitori provassero un dolore così grande. Cercheremo di capire cosa gli sia veramente accaduto».

La storia del professionista

Tancredi Tarantino era un operatore nella cooperazione internazionale, con una lunga esperienza in Sud America, in particolare in Ecuador, dove ha vissuto diversi anni, impegnato per la trasparenza nella pubblica amministrazione e diventando collaboratore di Mani Tese. Poi, si era trasferito a Milano con moglie e figlia, diventando presidente di «ReCommon», un’associazione che – come si legge sul suo sito web – «lotta contro gli abusi di potere e il saccheggio dei territori per creare spazi di trasformazione nella società, in Italia, in Europa e nel mondo». E proprio sul sito ReCommon sono stati pubblicati, nel tempo, servizi di denuncia anche contro potenti compagnie petrolifere. «Tancredi – conclude il fratello – era una di quelle persone brillanti che ripudiava le ingiustizie ed era concreto, perché ‘bisogna almeno provarci’ e che si è speso per questo per quasi 30 anni».

Le indagini della magistratura