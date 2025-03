Giornata della memoria per le vittime di mafia, Manfredi (Anci): «La lotta è un impegno costante»

La manifestazione

Lo ha detto a Trapani, partecipando al corteo di Libera e Avviso PUbblico, il sindaco di Napoli e presidente dell'associazione dei Comuni

«Le mafie, entità radicate e pervasive, continuano a infiltrarsi in ogni ambito della nostra società, dall’economia alla politica, condizionando profondamente la vita di individui e comunità. La loro forza risiede nella capacità di mutare, di sfruttare le fragilità del sistema e di tessere reti oscure di complicità e omertà. La lotta contro le mafie è un impegno arduo e costante, che richiede la partecipazione attiva e consapevole di ogni cittadino. Noi sindaci, istituzioni in prima linea a contatto con i cittadini, abbiamo un ruolo cruciale in questa battaglia». Lo ha sottolineato il presidente di Anci Gaetano Manfredi, intervenendo a Trapani alla XXX Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa da Libera e Avviso Pubblico.