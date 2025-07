Giovane detenuto straniero suicida a Trapani

Penitenziaria

Aveva dato segni di fragilità psichica

“E’ successo al carcere Pietro Cerulli di Trapani che un giovane tunisino questa notte ha deciso di togliersi la vita”. Lo rende noto Pino Apprendi, Garante dei detenuti di Palermo, spiegando che “il giovane aveva già dato segni di fragilità con altri tentativi e atti di autolesionismo”.

L’uomo era accusato di reati connessi alla detenzione e allo spaccio di stupefacenti: si è impiccato ieri sera nella sua cella e a nulla sono valsi i soccorsi della Polizia penitenziaria e dei sanitari.

“Nei giorni scorsi – aggiunge Apprendi – il parlamentare Marco Grimaldi e Pierpaolo Montalto avevano descritto il grave disagio che si vive in quel carcere, da una parte i detenuti e dall’altra il personale della Polizia Penitenziaria. La situazione è diventata esplosiva, oggi il Garante di Siracusa Giovanni Villari ha constatato che al carcere di Brucoli manca acqua e luce da 5 giorni. Da 3 mesi si è dimesso il Garante regionale Consolo e non è stato sostituito, forse perché è un incarico non retribuito, altrimenti avrebbero fatto a gara per essere nominati. Chi deve intervenire? Di chi la responsabilità? Il Ministro Nordio fa provvedimenti spot ininfluenti. Mercoledì 30 luglio aderiamo alla iniziativa nazionale dei Garanti Territoriali con un presidio alle 10,30 davanti il tribunale di Palermo”.