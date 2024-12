Giudice respinge richiesta risarcimento per ex sindaco di Marsala

Nel Trapanese

Era stata presentata contro l’attuale primo cittadino, Massimo Grillo, per alcuni dichiarazioni da quest’ultimo rilasciate ad una radio locale

Il giudice di pace di Marsala Alberico Pellecchia ha respinto la richiesta di risarcimento danni avanzata con causa civile dall’ex sindaco di Marsala Alberto Di Girolamo contro l’attuale primo cittadino, Massimo Grillo, per alcuni dichiarazioni da quest’ultimo rilasciate ad una radio locale.

Grillo aveva parlato di «irregolarità delle precedenti amministrazioni» comunali. Affermazione che Di Girolamo ritenne diffamatoria. Ma per il giudice Pellecchia quelle parole «non si configurano come attacchi personali diretti, ma rientrano nel diritto di critica, volto a mettere in luce le problematiche amministrative riscontrate durante le precedenti gestioni comunali». E tale diritto, ha sottolineato il magistrato, «è garantito dalla Costituzione italiana e riconosciuto dalla giurisprudenza, purché esercitato nei limiti della continenza verbale e della verità dei fatti». Per il giudice, quindi, non sussistono i presupposti per accogliere la domanda risarcitoria. Le affermazioni contestate sono state considerate legittime espressioni di critica politica. Anche perché le supposte “irregolarità» sarebbero state attribuite genericamente a più giunte e non esclusivamente all’amministrazione Di Girolamo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA