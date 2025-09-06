Grandolfo e Canotto: il Trapani vince col Sorrento e annulla (quasi) la penalizzazione

Sport

Si decide tutto nella ripresa. I campani accorciano allo scadere su rigore

Il Trapani ha dimostrato grande efficacia e freddezza nel vincere contro un Sorrento combattivo, ma punito da alcune distrazioni difensive decisive nel finale. La squadra granata ha sfruttato al meglio le occasioni create, imponendosi con qualità e organizzazione.

Il primo tempo è stato vibrante, con il Sorrento che ha iniziato forte e ha sfiorato il vantaggio con Plescia, il cui gol è stato annullato però per fuorigioco su assist di Piras. Il portiere del Sorrento, Harrasser, si è reso protagonista con due interventi miracolosi su Grandolfo.

Nel secondo tempo il Trapani ha colpito subito sfruttando una disattenzione difensiva su calcio d’angolo, con Grandolfo che ha siglato il vantaggio deviando un tiro di Canotto. Poco dopo, una splendida azione corale dei tre attaccanti granata ha portato Canotto al raddoppio con un contropiede letale. Il portiere Harrasser ha poi negato il tris con una super parata sulla traversa.

Nonostante i cambi e la pressione del Sorrento, che ha accorciato con un rigore trasformato da D’Ursi, il Trapani ha mantenuto il controllo fino alla fine, resistendo anche a un’occasione per il pareggio nel recupero. Il successo del Trapani è il frutto di organizzazione, concretezza e interventi decisivi, che hanno fatto la differenza contro un avversario determinato.

Il tabellino

SORRENTO-TRAPANI 1-2

SORRENTO (3-5-2): Harrasser 6.5; Solcia 6 (19′ st Di Somma 6), Carillo 5.5 (19′ st Riccardi 6), Fusco 6 (40′ st Potenza sv); Cangianiello 6, Cuccurullo 5.5, Franco 5.5, Piras 5.5, Crecco 5; D’Ursi 6.5, Plescia 5.5 (16′ st Sabbatani 6). In panchina: Boccarusso, D’Aniello, Esposito, Tonni, Russo, Matera, Santini, Vilardi, Colombini, Ricercato. Allenatore: Conte 6.

TRAPANI (3-4-2-1): Galeotti 6; Pirrello sv (15′ pt Giron 4), Salines 6.5, Negro 6.5; Kirwan 6, Celeghin 8, Di Noia 8, Benedetti 6.5 (28′ st Carriero 6), Fischnaller 6, Canotto 7 (28′ st Ciotti 6); Grandolfo 7 (28′ st Vazquez 6). In panchina: Ujkaj, Salamone, Ciuferri, La Sorsa, Marcolin. Allenatore: Aronica 6.5.

ARBITRO: Renzi di Pesaro 6.5.

RETI: 3′ st Grandolfo, 13′ st Canotto, 47′ st D’Ursi.

NOTE: partita giocata a Potenza, cielo sereno. Spettatori: 600 circa. Espulso al 45′ st Giron per gioco scorretto. Ammoniti: Cuccurullo, Kirwan. Angoli: 2-4. Recupero: 4′; 8′.