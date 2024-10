Il compleanno di Denise Pipitone ricordato dal sindaco di Mazara del Vallo: «Auguri ovunque tu sia»

Nel Trapanese

L'allora bambina, al momento della scomparsa aveva 4 anni, oggi avrebbe compiuto 24 anni

«Oggi 26 ottobre Denise Pipitone compie 24 anni. Ad oltre 20 anni dal suo rapimento avvenuto il primo settembre 2004 Denise compie un altro compleanno senza l’abbraccio dei suoi genitori, della sua famiglia e di tutti coloro i quali in questi anni non l’hanno dimenticata, a Mazara del Vallo ed in varie parti del Paese e del mondo». Con queste parole il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, “facendosi interprete dei sentimenti della comunità mazarese esprime il messaggio di auguri a Denise Pipitone, ovunque sia, nel giorno del suo ventiquattresimo compleanno”.