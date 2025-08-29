Il dentista che faceva lavorare un odontoiatra: i carabinieri li denunciano tutti e due a Trapani

Il controllo

Accusati di esercizio abusivo della professione e favoreggiamento

Un dentista di 69 anni avrebbe consentito nel proprio studio a un cinquantottenne di esercitare l’attività di odontoiatra, ortodontista e igienista dentale senza averne alcun titolo. L’hanno scoperto i carabinieri di Trapani che hanno denunciato entrambi per esercizio abusivo della professione e favoreggiamento.

