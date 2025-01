Il giallo del manovale trovato morto dentro un garage a Erice: ucciso (ancora senza un perché) con un punteruolo

il delitto

Le indagini della polizia: al momento non c'è un movente plausibile

Un manovale incensurato di 52 anni, Liborio Como è stato trovato morto ieri sera per strada nel rione San Giuliano a Erice, nel Trapanese. L’ipotesi investigativa è quella dell’omicidio perché il cadavere è stato trovato con ferite da arma da taglio dentro un garage di via Urbino. La Squadra Mobile sta indagando sul caso. Secondo una prima ricostruzione l’uomo sarebbe stato ucciso con un oggetto appuntito al petto e alla testa. I poliziotti hanno sentito familiari e conoscenti per cercare di ricomporre i pezzi del puzzle.

