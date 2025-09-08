Il saluto di Pantelleria a Giorgio Armani: un centinaio di persone a cala Gadir

L'omaggio

Stamattina in paese, per un’ora, sono rimaste abbassate le saracinesche delle attività commerciali e in Comune è stato osservato un minuto di silenzio

Gli abitanti di Pantelleria (Trapani), come a Milano e Piacenza, oggi pomeriggio hanno reso omaggio a Giorgio Armani, morto giovedì scorso nella sua casa di Milano. A cala Gadir, dove si trova la villa comprata decenni addietro dallo stilista, si sono ritrovati un centinaio di persone insieme al sindaco Fabrizio D’Ancona e a don Vito Impellizzeri, originario dell’isola e preside della facoltà teologica di Sicilia. Tra il pubblico anche gli operai che tutto l’anno si prendono cura della villa. Stamattina in paese, per un’ora, sono rimaste abbassate le saracinesche delle attività commerciali e in Comune è stato osservato un minuto di silenzio.L’idea di un momento di preghiera è stata di don Impellizzeri che con Armani ha sempre intrattenuto un rapporto d’amicizia. “Qui lo salutiamo come il signor Armani – ha detto il sindaco – l’uomo che ha scelto Pantelleria come rifugio del cuore, come casa dell’anima. Per questo oggi, giorno dei suoi funerali, come è stato deciso a Milano e a Piacenza, anche noi abbiamo proclamato il lutto cittadino». Un gesto che il primo cittadino ha definito «oltre il dovere istituzionale», riconoscendolo come “segno di gratitudine e di affetto profondo».Con Pantelleria lo stilista aveva un rapporto particolare e non ha fatto mai mistero che l’isola per lui era fonte di ispirazione, «nei suoi momenti più creativi, nei suoi lavori più iconici, l’anima dell’isola era sempre presente», ha ricordato il primo cittadino. L’ultimo atto di amore di Armani per Pantelleria è stata la donazione di 800 mila euro per la rete idrica e fognaria nelle zone di Gadir, Levante e Tramontana.Don Vito Impellizzeri ha ricordato quando Armani donò le casule alla nuova chiesa madre dell’isola (indossate per la prima volta dall’ex vescovo monsignor Domenico Mogavero nel giorno della dedicazione). «Pantelleria oggi piange l’amico Armani ma, soprattutto, lo custodirà con amore sincero», ha concluso il sindaco D’Ancona.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA