Il Trapani calcio e i voli charter con i fondi della Regione: l’affondo La Vardera su Antonini

la polemica

Il deputato attacca l’impiego dei soldi per spese personali e pubblicità con il volto del presidente Antonini, mentre un tifoso lo aggredisce verbalmente fuori dalla conferenza stampa

Il deputato regionale Ismaele La Vardera ha denunciato l’uso improprio di quasi 300 mila euro di fondi pubblici destinati al progetto «Trapani Invittissima», promosso per valorizzare la Sicilia attraverso l’attività sportiva del Trapani Calcio, club di Serie C. Secondo La Vardera, le risorse sarebbero invece state impiegate per spese estranee allo scopo, come voli charter per trasferte, vitto e alloggio, e la realizzazione di un cartellone pubblicitario all’aeroporto di Trapani con l’immagine del presidente del club, Valerio Antonini, poi divenuto leader di un movimento politico.

«Non mettiamo in dubbio la legalità dell’operazione, ma parliamo di una questione morale ed etica», ha detto il deputato, sottolineando che si è rivolto alla Corte dei Conti per fare chiarezza sull’utilizzo dei fondi pubblici, ovvero soldi dei siciliani. La Vardera ha inoltre sollevato sospetti sulla legittimità dell’operazione data la posizione di Roberto Schifani, figlio del presidente della Regione, che collabora come consulente generale con la società guidata da Antonini.

Durante la conferenza stampa a Trapani, La Vardera ha anche annunciato l’ingresso nel movimento «Contro Corrente» di Andrea Genco, vicepresidente del consiglio comunale di Trapani, impegnandosi a mantenere un ruolo critico rispetto all’amministrazione, esprimendo preferenza per il sindaco Giacomo Tranchida rispetto ad Antonini.