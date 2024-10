Il Tribunale cancella le multe dell’autovelox a Marsala: «Non era omologato»

il caso

Respinto il ricorso del Comune dopo che anche il giudice di pace le aveva annullate

«Non è sufficiente che un autovelox sia autorizzato, deve essere anche omologato». Lo ha sentenziato, in sede di giudizio d’appello, anche il Tribunale di Marsala, rigettando il ricorso del Comune contro l’annullamento da parte del giudice di pace di cinque multe per eccesso di velocità elevate dalla polizia municipale con l’autovelox fisso sulla strada statale 115 per Mazara del Vallo. In quel tratto, il limite di velocità è di 50 chilometri orari.