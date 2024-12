Il viaggio della speranza al contrario: dal Nord alla Sicilia per farsi operare per un tumore

la storia

La storia di Giovan Battista Cacciola: dalla Brianza a Marsala per un intervento alla vescica

Dalla Brianza a Marsala per un intervento chirurgico di asportazione di un tumore maligno alla vescica. È stato un viaggio della speranza all’incontrario, da nord verso sud, quello che ha fatto Giovan Battista Cacciola, 57 anni, residente a Macherio, in Brianza, che ha scelto l’ospedale Paolo Borsellino per farsi operare.

«A luglio scorso urinavo sangue – racconta Cacciola – e così ho cercato di farmi visitare da un urologo nella zona dove abito ma trovarlo è stato difficile per via delle vacanze estive. Così ho deciso di venire in Sicilia trovando appoggio da mia sorella».