In fuga con 5 chili di droga e un bimbo a bordo: arrestata a trapani una coppia alcamese

il caso

I carabinieri li hanno fermati dopo un inseguimento. Lui in carcere, lei con l'obbligo di dimora

I Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno arrestato una coppia di alcamesi di 28 anni per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Durante un posto di blocco i Carabinieri hanno intimato l’alt a un’auto sulla quale viaggiavano l’uomo, la donna e un bambino.

Il conducente avrebbe dapprima rallentato per poi accelerare tentando la fuga. Dopo un breve inseguimento l’auto veniva fermata dai militari dell’Arma che procedevano a perquisizione personale e veicolare in considerazione del particolare stato di agitazione mostrato dalla coppia e dell’odore acre dello stupefacente provenire dall’abitacolo. Al termine venivano rinvenuti e sottoposti a sequestro circa 5 chili di hashish e oltre 250 grammi di crack. Dopo l’udienza di convalida per l’uomo si sono aperte le porte del carcere trapanese, per la donna invece è scattato l’obbligo di dimora nel comune di Alcamo.

