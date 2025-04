Incendio in un lido balneare a Trapani, indagini per stabilire le cause

Indagini

Danneggiato l'AcLife Style Beach, ex Lido Paradiso

Un incendio, scoppiato questa mattina intorno alle 9, ha danneggiato una zona della struttura AcLife Style Beach, ex Lido Paradiso, sul lungomare Dante Alighieri a Trapani. L’intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri ha evitato conseguenze più gravi e i danni si sono limitati all’area attrezzata all’aperto coinvolgendo solo in parte le strutture in legno.

Le fiamme si sono sviluppate forse a causa di un corto circuito mentre erano in corso i lavori di pulizia. I carabinieri hanno avviato indagini. Nel lido erano in corso lavori in vista dell’apertura della stagione estiva. Lo stabilimento balneare è di proprietà dell’imprenditore Norbert Biasizzo, proprietario della squadra di pallamano femminile Handball Erice.

