Tragico incidente sull’autostrada Palermo Trapani, il bilancio è pesantissimo: morti due catanesi

a paceco

Scontro tra un'auto e una moto

Due persone hanno perso la vita nello scontro tra un’auto e una moto, avvenuto sull’autostrada A29dir “Diramazione per Birgi”. L’incidente si è verificato al km 0,100, nel territorio di Paceco, in provincia di Trapani. Il tratto interessato è stato chiuso al traffico. Sul posto le squadre Anas e le Forze dell’Ordine.

Le vittime sono un uomo e una donna che viaggiavano su una moto di grossa cilindrata e residenti in provincia di Catania, l’uomo Giovanni Finocchiaro, aveva 60 anni, la donna Serafina Cantarella, aveva 57 anni. Entrambi erano residenti a Giarre. Alla guida della vettura coinvolta, una Audi, un uomo di 39 anni residente nella provincia di Palermo. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente.

