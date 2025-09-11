Infarto a bordo della MSC Magnifica in navigazione tra Palermo e Malta: il soccorso della motovedetta

Il caso

L'intervento al largo di San Vito lo Capo

Un membro dell’equipaggio della nave da crociera MSC Magnifica, in navigazione da Palermo a La Valletta, colto da infarto è stato soccorso ieri al largo di San Vito Lo Capo dalla motovedetta S.A.R. CP 330 della Capitaneria di Porto di Trapani. La Sala Operativa della Guardia Costiera ha ricevuto la segnalazione di un possibile principio di infarto da parte del comandante della nave. Prontamente coordinati i soccorsi, l’uomo è stato trasferito sulla motovedetta e poi affidato alle cure del personale sanitario del 118 ad attenderlo in banchina.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA